İran, ABD-İsrail savaşı sürerken, ABD yönetiminin, Orta Doğu'daki askeri varlığını tahkim etmek için bölgeye 5 bin askerden oluşan kapsamlı bir sevkiyat başlattığı ifade edildi.

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan iki ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını yükseltiyor.

5 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

Söz konusu iki yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla beraber ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya bir Deniz Piyade keşif birliği gönderilmesini onayladığını iddia etti.

WSJ gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu İran, ABD-İsrail savaşı sebebiyle Orta Doğu'ya 5 bin askerden oluşan amfibi görev grubu ve deniz piyadesi sefer birliği sevk ediyor.

Yetkililer, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldiğini ifade etti.

SAVAŞ GEMİLERİ DE YÖNLENDİRİLDİ

Askeri sevkiyatın yalnızca personel ile sınırlı kalmadığını belirten gazete, bölgeye ek savaş gemilerinin de yönlendirildiğini açıkladı.

Haberde, söz konusu hamlenin İran savaşında operasyonel hazırlık amacı taşıdığına vurgu yapıldı.

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtilirken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi.