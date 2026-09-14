Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD, Nisan ayında İran'da düşürülen bir F-15E Strike Eagle'ın mürettebatını kurtarma operasyonuna ait gizliliği yeni kaldırılmış görüntüleri paylaştı.

ABD, Nisan ayında İran'da düşürülen bir F-15E Strike Eagle'ın 3 Nisan'da İran güçleri tarafından düşürülmüştü. Pilot hemen kurtarılırken, silah sistemleri subayı (WSO) 2 gün boyunca düşman hattının gerisinde, yaralı halde mahsur kalmıştı.

300'den fazla ABD uçağın yer aldığı operasyonda özel kuvvetler İran'ın içine girdi. İran ise helikopterler hafif silah ateşiyle karşılık verdi. Bazı mürettebat üyeleri yaralandı.

Yetkililer bunu "ABD özel kuvvetleri tarihinin en zorlu ve karmaşık görevlerinden biri" olarak tanımlamıştı.

Görüntülerde, ABD Hava Kuvvetleri arama-kurtarma timlerinin İran içinde yaralı subaya ulaşıp helikoptere taşıdığı anları kaydediyor.