Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde güçlü bir yükseliş sergileyen altın, haftaya satış baskısıyla başladı. Küresel piyasalarda spot altın, yüzde 1,1 oranında gerileyerek 4 bin 975 dolar seviyesine indi. Böylece altın, son yükselişin ardından kritik eşiklerin altına çekilmiş oldu.

16 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI

Gram: 6 bin 991 lira (Alış) - 6 bin 992 lira (Satış)

Çeyrek: 11 bin 809 lira (Alış) - 11 bin 903 lira (Satış)

Yarım: 23 bin 616 lira (Alış) - 23 bin 804 lira (Satış)

Cumhuriyet: 47 bin 088 lira (Alış) - 47 bin 426 lira (Satış)

Ons altındaki geri çekilme, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın, haftanın ilk gününde yüzde 1,1’lik düşüşle 6 bin 995 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Uzmanlar, doların güç kazanmasının dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdiğini ve bunun talep üzerinde baskı yarattığını belirtiyor.

ABD ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞAMADI

ABD'de Ocak 2026 enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Yüzde 0,2'lik enflasyon yatırımcıyı "faize" yönlendirdi. Faiz getirisi olmayan altında satışlar başladı.

Beklentilerin altında kalan veri, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz indirimine daha erken başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Piyasalarda bu yıl toplam 75 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanırken, ilk indirimin temmuz ayında gelmesi öngörülüyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, uzun vadede düşük faiz ortamlarından destek alsa da kısa vadede doların seyrine duyarlılığını koruyor.

FED’DE KRİTİK ATAMA GÜNDEMDE

CNBC-E’nin aktardığına göre, Fed’in denetim ve düzenlemeden sorumlu yeni direktörlüğüne Wall Street geçmişiyle bilinen Randall Guynn’in atanması bekleniyor. Söz konusu adımın, ABD bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerde yeni bir dönemin işareti olabileceği değerlendiriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalar sadece makroekonomik verileri değil, jeopolitik gelişmeleri de yakından takip ediyor. Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, Donald Trump’ın talimatı halinde ABD ordusunun İran’a yönelik uzun süreli operasyonlara hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Binyamin Netanyahu, İran ile yapılabilecek olası bir anlaşmanın yalnızca uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmakla sınırlı kalmaması gerektiğini, nükleer altyapının tamamen devre dışı bırakılmasını da içermesi gerektiğini ifade etti.