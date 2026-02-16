AKP’li Savcı Sayan, “Tarih zor zamanlarda nerede durduğunuzu asla unutmaz” sözleriyle Yavuz Ağıralioğlu'na ittifak çağrısı yaptı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise İstanbul’da düzenlenen Yolüstü Belediye Başkan Adayı Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, siyasette rekabetin hizmeti artırdığı vurgusu yaptı.

Ağıralioğlu, "Rekabet oldu mu duymayan duyar, görmeyen görür. Siyasette rekabet kalite getirir. Muhalefet kaliteli geldi mi, iktidar yanlış yapamaz hale gelir" dedi.

'SİYASETLE REKABET ŞÖYLE BİR İMKANDIR'

Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Siyasetle rekabet şöyle bir imkandır: Siyasette duymaz kulakların, görmez gözlerin şifasıdır. Rekabete başladınız mı sizi daha önce duymayanlar duyar olurlar, görmeyenler görür olurlar, umursamayanlar umursar olurlar. Siyasette rekabet kalite getirir. Muhalefet kaliteli geldi mi, iktidar yanlış yapamaz hale gelir. Muhalefet ‘Sen yapamazsan ben yaparım’ diyebildi mi, milletinin gönlüne girebildi mi; iktidar der ki ‘Ensemde bir rakip var, o zaman milletimin sorunlarına derman olayım.’

Siyaseti bozan şey, ‘nasıl olsa bizi seçiyorlar’ duygusudur. Kimi gösterirsek seçilir, ne vaat edersek olur anlayışı siyaseti çürütür. Rekabet başladığında verilen sözün kıymeti artar, tutulmayan sözün hesabı sorulur."

"YOLÜSTÜ; MİLLET İRADESİNİN GERİ DÖNÜŞÜDÜR"

"Mahkeme kararıyla Yolüstü’nü belde yaptıysak, yine 'adaletle memleketi sizden alacağız' demiş olduk. Bu, milletin iradesinin geri dönüşüdür" diyen Ağıralioğlu, "Kızmadan, hakaret etmeden, rencide etmeden siyaset yapabilmenin; terbiye ile tenkit edebilmenin partisini kurduk. Biz kimseyle kavga etmiyoruz; memleketin sorunlarıyla kavga ediyoruz. Bu İstanbul’da 20 bin liraya kira bulabilen biri var mıdır? Emekli ikramiyesiyle eskiden ev alınırdı, araba alınırdı.

Şimdi bir koltuk takımı bile alınamaz hale geldi. Millet düğünlerde zarf arar oldu; misafir ağırlayamaz, evladını evlendiremez hale geldi. Parti kavgasına kaybedecek bir günümüz yok. Bu memleket ayağa kalkacak. Enflasyondan, faizden, geçim zorluğundan kurtulacak bu ülke. Ay yıldızlı al bayrağın altında her rengiyle Türk milletine hizmet etmeyi namus bilen, 85 milyonu ailesi gibi görebilen bir partiyle yola çıktık. Biz büyük değiliz; hizmetine talip olduğumuz millet büyüktür" ifadelerini kullandı.