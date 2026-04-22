ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, öğrencilere yönelik bir vize uyarısı yayımladı. Açıklamada, vize başvurularında yanlış bilgi verilmesi ya da sahtecilik girişimlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Vize sahteciliğine karışmayın!

Vize başvurunuzun içeriğinden siz sorumlusunuz. Sadece randevu almak amacıyla dahi hatalı ya da doğru olmayan bilgi verilmesi, vize başvurunuzun reddedilmesi yada ABD’ye girişinizin kalıcı olarak yasaklanmasıyla sonuçlanabilir.

ABD hükümeti, vize sahteciliği yapanlar hakkında cezai takibat başlatacaktır.”