Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında ek zam almıştı. Fakat yapılan artış en düşük emekli maaşına çare olamamıştı. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye kadar çıkmıştı.
Emekli ve memur maaş zam farkını açıkladı: SGK uzmanı Dilek Ete tek tek hesapladı
Ocak ayındaki ek zamlara rağmen 20 bin TL’lik en düşük emekli maaşının 35 bin TL’lik açlık sınırı karşısında eridiği ekonomik tabloda, Dilek Ete’den Temmuz ayı için kritik tahmin geldi. Ete, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 17,08, memur emeklisi için ise yüzde 12,47 oranında bir artış öngördü.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne de memura çare oldu. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandığı ortamda hayat pahalılığı vatandaşı zorluyor. Gözler ise temmuz ayına şimdiden çevrildi.
Ocak, şubat ve mart ayı enflasyon oranları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin cebinde halihazırda yüzde 10,04'lük bir enflasyon farkını almış oldu.
SGK Uzmanı Dilek Ete, sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı analizde, milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz ayı zam oranlarına dair projeksiyonlarını paylaştı.
Mart ayı verileriyle netleşen enflasyon farkının üzerine, önümüzdeki üç ayın beklentilerini ekleyen Ete, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri için iki farklı senaryoyu gündeme taşıdı.
Dilek Ete’nin hesaplamalarına göre, ekonomi yönetiminin öngörüleri doğrultusunda TÜİK'in açıklayacağı muhtemel rakamları değerlendiren Ete, şu tahminlerde bulundu:
Nisan: yüzde 2,93
Mayıs: yüzde 1,82
Haziran: yüzde 1,52
Bu verilerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı toplam enflasyon farkı yüzde 17,08 seviyesine ulaşacağını Ete belirtti.
Memur emeklilerinin zam oranları, toplu sözleşme şartları gereği farklı bir hesaplama yöntemine tabi tutuluyor. Ete, memur emeklilerinin sürece enflasyon farkını önceden alarak başladıklarını hatırlatarak, Temmuz ayı beklentisini de şu şekilde söyledi:
"Memur emeklileri sözleşmeden kaynaklı olarak enflasyon farkını baştan itibaren aldıkları için, onların Temmuz ayında yaklaşık yüzde 12,47 civarında bir artış almasını öngörüyoruz."
Ete’nin tahminlerine göre en düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı şu şekilde oldu;
3 bin 416 TL artış ile en düşük emekli maaşı 23 bin 416 TL’ye geliyor. En düşük memur emekli maaşı ise 3 bin 477 TL artış ile 31 bin 366 TL olarak ortaya çıktı.
Ete, bu hesaplamaların tamamen TÜİK tarafından açıklanacak olan resmi rakamlara dayandığının altını çizdi. Özellikle ekonomi yönetiminin yılın ikinci çeyreği için öngördüğü düşüş trendinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, nihai zam oranlarını belirleyen en kritik faktör olacak.
Milyonlarca hak sahibi, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek olan bu rakamları bekliyor.