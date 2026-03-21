Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasının ardından güncel dünya sıralamasını açıkladı. Elemelerde dünya kupası biletini kapmayı başaran A Milli Kadın Basketbol Takımı, 451 puanla 16. sıradaki konumunu korudu. Türkiye, sıralamada herhangi bir değişiklik yaşamadan yerini sağlamlaştırdı. Listenin zirvesinde ABD, liderliğini sürdürürken dikkat çeken gelişme Fransa'nın ikinciliğe yükselmesi oldu. Avustralya ise bir basamak gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti.

FIBA'nın resmi sitesinde yayınlanan son güncellemeye göre (18 Mart 2026 itibarıyla), sıralamanın üst kısmında ABD (540.6 puan) açık ara önde giderken, Fransa'nın yükselişi ve Japonya'nın Top 10'a geri dönüşü gibi hareketlilikler de dikkat çekti.

A Milli Takımımız, Berlin'de düzenlenecek 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmenin gururunu yaşıyor. Elemelerde ev sahibi avantajını da kullanarak önemli galibiyetler alan milliler, dünya sahnesinde iddialı olmayı hedefliyor.Şimdi gözler, Nisan ayında yapılacak kura çekimine çevrildi. Türkiye, 16. sıradaki pozisyonuyla turnuvada çekilişteki yerini alacak.