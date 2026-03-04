Erzincan’ın İliç ilçesinde 2024 yılında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği Çöpler Altın Madeni’ne ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Madenin ortaklarından SSR Madencilik, sahadaki payını devretmek için Cengiz Holding ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kanadalı şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki Çöpler Altın Madeni ve ilgili varlıklardaki yüzde 80 oranındaki payın 1,5 milyar dolar bedelle devredilmesi için bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Satış kapsamında maden sahasına ait ruhsatlar, operasyonel varlıklar, haklar ve yükümlülüklerin devredilmesi planlanıyor. Çöpler sahası yalnızca mevcut maden faaliyetlerini değil, Çakmaktepe, Bayramdere, Mavialtin ve Tunçpınar projelerini de kapsıyor.

9 İŞÇİYE MEZAR OLMUŞTU

Çöpler Altın Madeni, 13 Şubat 2024’te meydana gelen liç yığını kayması nedeniyle gündeme gelmişti. Meydana gelen faciada liç yığınının altında kalan 9 işçi hayatını kaybetmiş, olayın ardından madendeki faaliyetler durdurulmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında SSR şirketinin yöneticileri ve Anagold yetkililerinin de bulunduğu 43 kişi hakkında dava açılmıştı.

SSR Madencilik’in payını devretme kararı, söz konusu facianın ardından maden sahasındaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.