Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya merkezli gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Eş zamanlı olarak 9 ilde düzenlenen operasyonda 500’den fazla kültür varlığının ele geçirildiği bildirildi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür varlıklarının yıllar sonra Türkiye’ye geri getirilmesinden çok, ait oldukları topraklardan hiç çıkarılmadan korunmasının önem taşıdığını vurguladı. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen çalışmaların yalnızca güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasına sahip çıkma iradesi olduğunu ifade etti.

SUÇ AĞINA YÖNELİK BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILDI

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Ersoy, soruşturma kapsamında yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin de ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, operasyon sayesinde organize bir suç ağının çökertildiğini belirterek, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığının bir kez daha ortaya konduğunu söyledi.

Açıklamasında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve operasyonda görev alan emniyet personeline teşekkür eden Ersoy, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.