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Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suirdi.çlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ardahan, Ankara, Aydın, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 73 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 2 milyar 300 milyon lira tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.