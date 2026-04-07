Paskalya tatili öncesinde, İngilizlerin tatil rotası tamamen Türkiye’ye kırıldı. On the Beach adlı paket tur şirketinden gelen veriler, son dakika rezervasyonlarında yüzde 160’lık devasa bir artış olduğunu gösteriyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre ise Mart ayının son haftasında İngiliz turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 64’lük bir yükseliş kaydedildi.

FİYATLAR "CAZİP", ŞEHİRLER "MUHTEŞEM"

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Avrupa pazarından gelen çift haneli büyümenin altını çizerek; "İngiliz tatilciler, Türkiye'nin her zamanki gibi açık ve misafirperver olduğunu biliyor" dedi.

Bu ilginin arkasındaki en büyük etkenlerden biri ise ekonomik paketler. Şu anki piyasa koşullarında İngiliz tatilciler için Türkiye seçenekleri oldukça avantajlı:

Düşük Bütçeli Uçuşlar: Londra’dan Bodrum’a 15 sterlin (yaklaşık 884 TL), Antalya’ya 30 sterlin gibi şaşırtıcı fiyatlarla bilet bulmak mümkün.

Uygun Paket Tatiller: Uçak bileti ve 7 gece konaklama dahil paketlerin kişi başı 212 sterlin (yaklaşık 12.500 TL) seviyelerinde olması, Türkiye'yi rakipsiz kılıyor.

FAVORİ DURAKLAR: EGE VE AKDENİZ REVAÇTA

İngiliz turistlerin en çok tercih ettiği şehirler; İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olarak sıralandı. Jet2 ve SunExpress gibi havayolu devlerinin yöneticileri de bu yoğunluğun sadece Paskalya ile sınırlı kalmayacağını, "çok yoğun bir yaz sezonunun" kapıda olduğunu belirtiyor.

SIRADA RUSLAR VAR

Paskalya heyecanı sadece Batı dünyasıyla sınırlı değil. Yarın Batı kiliselerinde kutlanacak Paskalya’nın ardından, 12 Nisan’da Ortodoks dünyası kendi bayramını kutlayacak. Bu kapsamda, önümüzdeki haftadan itibaren başta Rusya olmak üzere Ortodoks turistlerin de Türkiye’nin tatil beldelerine yoğun bir akın gerçekleştirmesi bekleniyor.