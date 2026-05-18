Bakan Blendi Gonxhja, açılışta yaptığı konuşmada Arnavutluk’un beş gün boyunca Balkanlar ve Avrupa’dan gelen 20 takımın katılımıyla büyük bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Gonxhja, ilk etabın başkent Tiran’da başladığını belirterek şehrin tarih, enerji ve misafirperverlik unsurlarını bir arada sunduğunu söyledi. Tarihi yapılar arasında modern şehir yaşamıyla iç içe gerçekleşen yarışın sporculara özel bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

22 Mayıs’ta tamamlanacak 83. Arnavutluk Bisiklet Turu’nun farklı şehirlerden oluşan 5 etapta koşulacağı bildirildi.

Organizasyonda Arnavutluk’un yanı sıra Balkan ülkeleri ve Avrupa’dan gelen bisiklet takımlarının mücadele edeceği aktarıldı.