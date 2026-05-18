İstanbul konut yatırımında dengeler kökten değişiyor. Yılın ilk dört ayında 89 binden fazla konut satışının gerçekleştiği mega kentte, yatırımcıların odağı yüksek kira getirisi sağlayan ve kendini daha kısa sürede amorti eden küçük metrekareli konutlara kaydı.
İstanbul emlak piyasasında ezber bozuldu 1+1 daireler yarışta öne geçti: En çok kazandıran 3 İlçe belli oldu
Mega kent genelinde büyük dairelerin kira getirisi gerilerken, 1+1 konutlar yatırımcısına çok daha hızlı bir geri dönüş sağlamaya başladı. Derlenen verilere göre üç ilçede 1+1 dairelerin yıllık kira getirisi yüzde 10 barajını aşarak rekor kırdı. . İşte yatırımcının yeni gözdesi olan o bölgeler.Derleyen: Züleyha Öncü
Türkiye Gazetesi'nin derlediği verilere göre , büyük konutlar ile küçük daireler arasındaki getiri makasının son yılların en belirgin seviyesine ulaştığını gösteriyor.
İşte Kira Getirisinde Yüzde 10’u Aşan O 3 Şanslı İlçe
İstanbul genelinde yıllık kira getirisi sıralamasında üç bölge, yüzde 10’un üzerindeki geri dönüş oranlarıyla gayrimenkul yatırımcılarının bir numaralı adresi haline geldi. 1+1 dairelerde yıllık kira getirisi oranları şu şekilde kayıtlara geçti;
Güngören: %10,62
Fatih: %10,41
Bahçelievler: %10,19
Nüfus yoğunluğunun yüksek, ulaşım akslarının merkezinde yer alan bu üç ilçe, küçük metrekareli konut yatırımlarında en hızlı geri dönüş sağlayan bölgeler olarak listeye adını yazdırdı.
3+1 ile 1+1 Konutlar Arasındaki Makas Açılıyor
Açıklanan son verilere göre İstanbul genelinde büyük metrekareli 3+1 dairelerin yıllık ortalama kira getirisi yüzde 6,88 seviyesinde kalırken, 1+1 dairelerin ortalama getirisi yüzde 8,29’a yükseldi.
Özellikle kiralık konut talebinin kesintisiz sürdüğü bölgelerde küçük dairelerin amortisman avantajı, büyük daireleri ciddi şekilde geride bıraktı.
Yatırımcı Neden 1+1 Dairelere Hücum Ediyor?
Uzman değerlendirmelerine göre, yatırımcıların büyük daireler yerine 1+1 ev modellerine yönelmesinin arkasında güçlü ekonomik nedenler yatıyor. Öne çıkan başlıca gerekçeler şunlar:
Düşük Giriş Maliyeti
Yüksek konut fiyatları ve kredi kısıtlamaları döneminde, küçük daire satın almak büyük dairelere kıyasla daha erişilebilir kalıyor.
Dinamik Kiracı Portföyü
Öğrenciler, yalnız yaşayanlar, yeni evli çiftler ve beyaz yakalı çalışanların yoğun talebi, küçük daire piyasasını her daim canlı tutuyor.
Düşük Ek Giderler
Sınırlı tadilat masrafları, düşük aidat giderleri ve hızlı kiralanabilirlik, yatırım riskini en aza indiriyor.
Eşyalı Kiralama Modeli Geliri Uçuruyor
Son yıllarda kiralık piyasasında popülerliği artan "eşyalı kiralık daire" modeli, özellikle 1+1 konut sahipleri için ek bir kazanç kapısı oluşturdu.
Sınırlı sayıda eşya ile kolayca dizayn edilebilen bu küçük konutların, eşyalı olarak kiraya verildiğinde getirisini yüzde 20 ila yüzde 30 oranında artırdığı belirtiliyor.
Bu durum, kısa dönemli kiralama yapmak isteyen yatırımcıların da 1+1 piyasasına olan ilgisini perçinliyor.