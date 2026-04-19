Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip üzüm yetiştiriciliği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. 3 Nisan 2026 tarihinde alınan karar, mahreç işareti niteliğiyle Avşar Üzümü’nü koruma altına aldı. Başvuruyu Acıpayam Ziraat Odası yapan süreç, uzun soluklu çalışmaların ardından başarıyla sonuçlandı.

Tescil haberi, Avşar Mahallesi’nde büyük bir sevinç ve gurur dalgası yarattı. Yerel üreticiler, atalarından miras kalan bu lezzetin artık resmi statüye kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Avşar Mahalle Muhtarı Cengiz Özcan, tescilin bölge için dönüm noktası olduğunu belirtti. Özcan, atalarımızdan bizlere miras kalan üzüm yetiştiriciliği geleneğimiz bu tescille hak ettiği değere kavuştu diyerek duygularını ifade etti.

KÜLTÜREL MİRASIN TEMSİLCİSİ

Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Turgut Tok, Avşar Üzümü’nün sadece bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda derin bir kültürel değer taşıdığını vurguladı. Tok, toprağın bereketini ve üreticilerin emeğini simgeleyen bu mirasın korunması ile gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Tok, tescil sürecinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Acıpayam Ziraat Odası ile ilçe ve il tarım müdürlüklerinin katkılarının bölge adına önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Uzman, Avşar Mahallesi’nde 30 farklı üzüm çeşidinin yüzyıllardır yetiştirildiğini ve bu çeşitliliğin bölgenin bağcılık kültürünü zenginleştirdiğini belirtti.

ÜRETİCİLERE YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Coğrafi işaret tescili, Avşar Üzümü’nün özgün tadı, aroması ve üretim yöntemlerini korurken, pazarlama açısından da önemli avantajlar sağlayacak. Yerel üreticiler, bu belgenin ürünlerinin tanınırlığını artıracağını ve katma değer yaratacağını öngörüyor. Denizli’nin üzüm diyarı olarak bilinen Acıpayam’da, geleneksel bağcılık teknikleriyle yetişen üzümler, hem iç piyasada hem de ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Tescil, sadece ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda kültürel sürdürülebilirlik açısından da kritik rol oynuyor. Bölgede her yıl düzenlenen geleneksel üzüm şenlikleri, bu mirası yaşatmaya devam ediyor. Avşar Üzümü, Denizli’nin tarımsal zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil etme fırsatı yakaladı.

GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK DEĞER

Denizli’nin bereketli topraklarında kök salan bu 800 yıllık gelenek, coğrafi işaretle yeni bir döneme girdi. Üreticiler, genç kuşakları bağcılığa teşvik ederek mirası yaşatmayı hedefliyor. Tescil kararı, benzer ürünlerin korunması için de örnek teşkil ediyor.

Avşar Mahallesi’nde üzüm bağları, tarih boyunca Oğuz Türklerinin yerleşim bölgelerinden biri olarak bilinen köyün kimliğinin ayrılmaz parçası haline geldi. Şimdi bu kimlik, resmi koruma kalkanı altında daha da güçleniyor. Yerel yönetimler ve tarım uzmanları, tescilin ardından tanıtım ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor.