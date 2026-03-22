UNESCO’nun 2014’te Dünya Mirası Geçici Listesi’ne aldığı Sultanhanı Kervansarayı, Konya-Aksaray kara yolunda Sultanhanı ilçesi girişinde yer alıyor.Kesme taşlarla örülü duvarları kulelerle desteklenen kervansaray; revaklı avlulu yazlık bölüm ile kapalı holünden oluşan iki kısımlı bir plana sahip.

2020 yılında restorasyonu tamamlanan kervansarayda, boş kalan taht odası, kütüphane, ahi odası, misafir kabul odası, hamam ve koku odaları gibi mekanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan hibe desteğiyle döşenerek ziyaretçilere açıldı.

"GÜZEL BİR ATMOSFERDE FİLM ÇEKMEK İSTEYENLERİ KERVANSARAYIMIZA BEKLİYORUZ"



Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, yaptığı açıklamada, Sultanhanı Kervansarayı’nda çeşitli filmlerin çekildiğini belirtti.

Tarihi yapının özellikle tarihi filmler için doğal bir plato niteliğinde olduğunu vurgulayan Solak, şöyle konuştu: "Kervansarayımızda, Deliler Fatih'in Fermanı filmi çekildi. Bazı Türk ve yabancı diziler de kervansarayımızda çekilerek vizyona girdi. Kervansarayımızda hem tarihi yaşatıyoruz hem de yapımcılar için hazır platform oluşturduk. Yani burada film veya dizi çekmek çok kolay. Tarihi ve zamanda yolculuğu yaşayarak güzel bir atmosferde film çekmek isteyenleri kervansarayımıza bekliyoruz."

Solak, Sultanhanı Kervansarayı’nın mimarisinin neredeyse kusursuza yakın olduğunu, gören herkesi hayran bıraktığını ifade etti.

Türkiye’nin önde gelen yönetmen, yapımcı ve oyuncularıyla tanıştıklarını anlatan Solak, "Kervansarayımızı tanıtmak için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Film, dizi ve belgesellerin burada çekilmesiyle kervansarayımıza gelecek turist sayımızı da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.