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Sibirya’nın yüksek Arktik bölgesindeki Zhokhov Adası’nda yapılan araştırmada şaşırtan izler bulundu. Yaklaşık 8 bin yıl önce yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların çok gelişmiş bağlantılara sahip olduğu öğrenildi.

Antiquity dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre bu topluluk, köpek kızakları sayesinde binlerce kilometreye uzanan ticaret ve iletişim ağlarını sürdürebiliyordu.

Araştırmacılara göre Zhokhov yerleşimi, yaklaşık 8.250 ila 7.800 yıl önce kullanılıyordu. Bu sert iklimde hayatta kalmak için topluluk, ilkbahardan sonbahara kadar Arktik tundrada dolaşan ren geyiklerini avlıyordu. Kış aylarında ise daha sınırlı av seçenekleri nedeniyle kutup ayılarına yöneliyordu.

Kayıp Rıhtım'ın derlediği habere göre, araştırmacılar, özellikle dişi kutup ayılarının hedef alınmış olabileceğini düşünüyor. Çünkü dişi ayılar kışın yavrularını emzirmek için inlerinde kalıyor ve bu durum onları avcılar için daha ulaşılabilir hâle getiriyordu.

DÜNYANIN EN ESKİ KÖPEK KIZAKLARI BULUNDU

Yerleşimin en dikkat çekici bulgularından biri, köpeklerin ulaşımda kullanılması. Zhokhov’da dünyanın bilinen en eski ahşap köpek kızakları bulundu.

Yeni çalışmanın yazarlarına göre bu teknoloji, tarih öncesi avcı-toplayıcıların yalnızca hayatta kalmasına değil, geniş coğrafyalara yayılan insan topluluklarıyla bağlantı kurmasına da yardımcı oldu.

Çalışmanın yazarları, erken Holosen döneminde Kuzeydoğu Sibirya Arktiği’nde yaşayan insanların, yaklaşık 4 milyon kilometrekareye yayılan gelişmiş bir değişim ve iletişim ağına sahip olabileceğini belirtiyor.

BİLGİ VE MALZEME AĞI

Bu ağ yalnızca obsidyen gibi malların taşınmasını sağlamıyordu. Araştırmacılara göre aynı sistem, bilgi, teknoloji ve deneyim aktarımına da imkân tanıyordu.

Bu sayede Zhokhov’da yaşayan insanlar, binlerce kilometre uzaktaki topluluklarla dolaylı ya da doğrudan bağlantı kurabiliyordu. Araştırmacılar, tarih öncesi insanların uzak mesafeleri aşma ve haberleşme kapasitesinin, benzer coğrafyalarda bilinen tarihî dönem iletişim sistemleri kadar etkili olabileceğini vurguluyor.

ARKTİK’TE HAYATTA KALMANIN ANAHTARI

Çalışmaya göre bu bağlantıların sürdürülebilmesinde gelişmiş kızak teknolojisi belirleyici rol oynadı. Köpeklerin ulaşımda kullanılması, donmuş coğrafyada hem avcılığı hem de uzun mesafeli değişim ağlarını mümkün kıldı.

Yeni bulgular, Zhokhov Adası’ndaki topluluğun dünyanın en uzak tarih öncesi yerleşimlerinden birinde yaşamasına rağmen dış dünyadan kopuk olmadığını gösteriyor. Aksine bu insanlar, kutup ayıları ve ren geyikleriyle dolu sert bir çevrede, gelişmiş ulaşım ve ticaret ağları sayesinde yaşamlarını sürdürebiliyordu.