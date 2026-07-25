Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Karabük'ün Eflani ilçesinde 79 yaşındaki Alzheimer hastası Niyazi E., oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Niyazi E.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Alzheimer hastası Niyazi E. (79) yaşamını yitirdi.

Olay, Candaroğulları Mahallesi’nde meydana geldi.

Yalacık Caddesi’nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan alzheimer hastası olduğu belirtilen Niyazi E., balkondan düştü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.