YENİÇAĞ TV Türkiye’nin sokaktaki ekonomik acı tablosunu sokakta göstermeye devam ediyor. YENİÇAĞ muhabiri Hava Demir’in uzattığı mikrofana konuşan 78 yaşındaki Fatma teyze barınma sorunu yaşadığı belirterek isyan etti.

AYNI ODADA BİR ÇEKYATTA İKİ YAŞAM

Bahçelievler’de kiracı olarak kaldıkları evin kentsel dönüşüme girmesiyle terk etmek zorunda kalan Fatma teyze, 45 yaşındaki oğlu Ayhan ile birlikte belediye tarafından geçici süreliğine bir otele yerleştirildi. Oğlunun kendisine bakması nedeniyle çalışamadığını söyleyen Fatma teyze, evi tek emekli maaşı ile döndürdüklerini belirtti.

Fatma teyze ayrıca oğlunun kendine bakmasıyla alakalı "Onun da rahatsızlıkları var ve günde 13 tane ilaç içiyor." ifadelerini kullandı.

Fatma teyze, belediyenin süresinin dolmasıyla birlikte yeniden sokağa terk edildiğini ifade etti. Gidecek yeri olmadığı için eski ikamet ettiği binanın önüne dönen Fatma teyze, aynı oda içinde bir çekyat üzerinde yaşama tutunuyor.

"BEN BİR CUMHURİYET KADINIYIM, ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Yaşadığı dramı gözyaşları içinde anlatan 78 yaşındaki Fatma teyze, oğluyla birlikte dışarıda kaldığını şu sözlerle ifade etti:

"Eski çıktığım binanın önündeki çekyatta anne ve oğul yatıyoruz. Bir komşumuz sağ olsun yorgan ve yastık verdi. Artık hiçbir şeyimiz yok. Bir kuru ekmek ve suyla karnımızı doyuruyoruz. Bütçem kalmadı, başka çarem de yok.”

Resmi makamlara yaptığı başvuruların sonuçsuz kaldığını iddia eden Fatma teyze, içinde bulunduğu durumu "çıkmaz sokak" olarak nitelendirerek, "Ben bir Cumhuriyet kadınıyım, asla vazgeçmeyeceğim” dedi.