"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde yetiştirilen 75 bin sazan yavrusunun Uluköy Barajı'na salımı gerçekleşti. Programa Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökbulut ile diğer yetkililer katıldı.
75 bin sazan yavrusu Uluköy Barajı'na bırakıldı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Amasya’nın Taşova ilçesindeki Uluköy Barajı, “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında 75 bin sazan yavrusuyla buluşturuldu. Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde yetiştirilen yavru balıklar, yetkililerin katılımıyla baraja bırakıldı.
Etiketler