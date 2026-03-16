Big Little Lies hayranlarını heyecanlandıran 3. sezon hazırlıkları hız kazandı. David E. Kelley, çekim takvimi için sonbahar aylarını işaret etti.

HBO’nun çok ödüllü yapımı Big Little Lies’ın merakla beklenen yeni sezonuyla ilgili somut bir gelişme yaşandı. Dizinin mutfağındaki isim David E. Kelley, çekimlerin önümüzdeki sonbaharda sete çıkmasının hedeflendiğini duyurdu.

David E. Kelley, SXSW etkinliğinde USA Today’e verdiği röportajda dizinin 3. sezonuna ilişkin üretim takvimi hakkında konuştu. Kelley, projenin hazırlık sürecinin ilerlediğini ve çekimlerin yakın zamanda başlayabileceğini söyledi.

'İNANILMAZ BİR OYUNCU KADROSU VAR'

Kelley, "Şu anda yeni yeni şekillenmeye başlıyor, ancak gerçekleşecek. Bu konuda heyecanlıyım. Yine inanılmaz bir oyuncu kadrosu var, bu da iyi hikâyeler anlatmak için bir fırsat sunuyor. Görünüşe göre çekimler sonbaharda başlaması için planlanıyor," şeklinde konuştu.

3 YILDIR GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA

3. sezonun geliştirme aşamasında olduğu ilk kez 2023 yılında Nicole Kidman tarafından doğrulanmıştı.

Nicole Kidman, katıldığı bir soru-cevap oturumunda hikayenin devam edeceğini müjdelemişti. O günden bu yana Kidman, dizinin bir diğer başrol oyuncusu Reese Witherspoon ile birlikte üçüncü sezonun hazırlık sürecini bizzat yürütüyor.

Liane Moriarty imzalı aynı isimli romandan ekranlara taşınan Big Little Lies, Monterey’de yaşayan beş kadının dünyasını merkezine alıyor. "Monterey Five" olarak bilinen bu grubun yolları çocukları vasıtasıyla kesişirken, tanık oldukları trajik ve sarsıcı bir olay hayatlarını içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklüyor. Bu da karakterlerin sırlarla dolu dünyasında gerilimi en üst seviyeye taşıyor.

İKİNCİ SEZONA MERLY STREEP KATILMIŞTI

Dizinin oyuncu kadrosunda Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley ve Zoë Kravitz gibi isimler yer alıyor. İkinci sezonda kadroya Meryl Streep de katılmıştı.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Kadın figürlerinin odağa yerleştiği bu dramatik yapım; aile içi şiddetten insan ilişkilerinin en dolambaçlı hallerine kadar pek çok karanlık temayı derinlemesine işlemesiyle fark yarattı. Başarısını taçlandıran yapım, bugüne dek koleksiyonuna sekiz Emmy ve dört Altın Küre ödülü eklemeyi başardı. Bu da dizinin hem izleyici nezdindeki etkileyici gücünü hem de eleştirmenlerden aldığı sarsılmaz onayı kanıtlıyor.

ZAMAN ATLAMA SÜRPRİZİ

Reese Witherspoon, dizinin geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada yaratıcı ekip ile görüşmelerin sürdüğünü ve hikâyenin nasıl devam edeceği üzerine fikir alışverişi yapıldığını söyledi.

Witherspoon devam sezonu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda erken aşamadaki görüşmeler yapıyoruz. Karakterlerin şu anda hayatlarının hangi noktasında olabileceğine dair pek çok fikri olan Liane Moriarty ile iletişim hâlindeyiz. Çocuklar büyüdü, artık ergenler. Aradan yaklaşık 10 yıl geçti. Tahmin edebileceğiniz gibi o yaşlardaki çocuklara ebeveynlik yapmak kendine özgü zorluklar getiriyor.”

Big Little Lies 3. sezon için henüz resmî bir yayın tarihi açıklanmış değil. Dizinin ilk iki sezonu arasındaki uzun aranın ardından yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Big Little Lies dizisi Türkiye’de HBO Max ve TVPlus üzerinden izlenebiliyor.