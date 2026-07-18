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Kaynak: İHA

Kastamonu'da meydana gelen acı olayda, 2 yaşındaki bir çocuk apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karaca Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, apartmanın 7. katındaki dairede bulunan 2 yaşındaki Ömer Agah K., henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Ömer Agah K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.