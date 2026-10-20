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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'deki görevinden istifa eden Ferhat Gündoğdu hakkında 7 hakem tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Ersin Düzen'in aktardığı bilgilere göre; eski hakemler Süleyman Abay, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun, Mustafa Sönmez, Taner Gizlenci ve Cevdet Kömürcüoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak hukuki işlem yapılmasını talep etti.

ŞİKAYET MADDELERİ VE İDDİALAR

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu’ya yönelik ağır suçlamalar yer aldı. 7 hakemin başvurusunda "iftira", "görevi kötüye kullanma", "hukuka aykırı tasfiye eylemleri" ve "asılsız terör örgütü isnadı" iddialarının yer aldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce kamuoyuna yansıyan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Ferhat Gündoğdu arasındaki mesajlaşmalara dikkat çekildi. Ersin Düzen, Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya ilettiği "Sana söylediğim liste bu. Operasyonu FETÖ yaptırdı. Bunların hepsini temizle!" talimatına ve Gündoğdu’nun "Anlaşıldı başkanım" cevabına vurgu yaptı.

Hakemler, kendilerine asılsız şekilde terör örgütü iltisakı isnat edildiğini ve bu yolla hukuka aykırı bir tasfiyeye uğratıldıklarını belirterek, yetkililer hakkında gerekli ceza süreçlerinin başlatılmasını istedi.