U19 PAF Ligi’nde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor zorlu Beşiktaş deplasmanından galibiyetle döndü.
TRABONSPOR BEŞİKTAŞ'A KARŞI GERİDEN GELEREK KAZANDI
Nefes kesen karşılaşmada Beşiktaş ilk yarıyı Ali Pağda'nın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında siyah beyazlı ekip farkı ikiye çıkarttı.
Trabzonspor adına geri dönüşün fitilini 49. dakikada Oğuzhan Ertem ateşledi. Bordo-mavili ekipte 63. dakikada sahneye çıkan Esat Yiğit Alkurt ise skoru eşitleyen golü kaydetti.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Arda Öztürk sahneye çıktı ve Trabzonspor’u öne geçiren golü attı. 82'de ise Umut Beşli farkı ikiye çıkardı.
Beşiktaş’ın 85. dakikada bulduğu gol maçın skorunu tayin etti ve Trabzonspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.
SON HAFTA ŞAMPİYONLUK MAÇI
Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 Takımı puanını 66’ya yükseltti. Bordo-mavililer, ligin son haftasında Gençlerbirliği’ni mağlup etmesi halinde yeniden şampiyonluğa ulaşacak.