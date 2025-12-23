İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya sitesinde yaptığı açıklamada: Jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçısı organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin 5 yıl içerisinde 251 milyon Türk lirası hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden 42'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.