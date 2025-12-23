Ela Rumeysa Cebeci hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Cebeci’nin estetik operasyon geçirmemiş hali gündeme geldi. Bu fotoğrafları görenler, Cebeci'nin geçirdiği değişim karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci, test sonuçlarının ardından "Estetik ameliyatı oldum, test sonuçları yanlış" şeklinde bir savunma yapmıştı.

'RESMEN BAMBAŞKA BİRİ'

Cebeci'nin estetiksiz karelerine; 'resmen bambaşka biri', 'bu nasıl değişim', 'başkası olmuş', 'sanki başka biri' gibi yorumlar yapıldı.

ELA RUMEYSA CEBECİ KİMDİR?

31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğan Ela Rumeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM radyolarında program yaparak başladı. Daha sonra TRT 1'de muhabir olarak görev alan Cebeci, aynı zamanda oyunculuk kariyerine de adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 2011'de yayınlanan "Kanıt" dizisiyle yaşayan Cebeci, aynı yıl "Nuri" dizisinde de rol aldı. 2012'de "Fetih 1453" filminde ve son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde yer alan Cebeci, oyunculuk kariyerine devam etti.

Radyo programcılığından sonra televizyon haberciliğine yönelen Cebeci, Habertürk ve Show TV gibi kanallarda çalıştı. Oyunculuk eğitimi alan ve çeşitli dizi projelerinde yer alan Cebeci, aynı zamanda iletişim alanında öğretim görevlisi olarak dersler veriyor.