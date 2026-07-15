Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, 1 kilo 210 gram metamfetamin ile yakalandı. Şüphelilerin, yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirildi.
KADININ ÇANTASINDA BULUNDU
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, kadının çantasına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.