Hazine ve Maliye Bakan­lığı’nın haziran ayı bütçe fi­nansman verileri, kamu borç yönetiminde pozitif bir tabloyu ortaya çıkardı. Jeopolitik risk­ler ve belirsizlikle artan kü­resel maliyetlerin baskısına karşılık, bütçede giderek ar­tan faiz dışı fazla, Hazineyi kamu borç yönetiminde stra­tejik bir yönelime sürükledi.

HAZİNE 63 AY SONRA ÖDEYİCİ KONUMA GEÇTİ

Hazi­ne, haziranda uluslararası pi­yasalardan sadece 17,4 milyar TL’lik yeni dış kaynak sunarken, vadesi gelen tam 126 milyar TL tutarında eski dış borcun geri ödemesi oldu.

Bu noktada dış borçlanmada 108,6 milyar TL’lik net ödeme yapılarak kamunun döviz cinsinden yü­kümlülükleri hafiflemiş oldu.

Hazineye dair köşe yazısında detayları paylaşan Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, “Hazine, 63 ay sonra ilk kez hazirandaki toplam borç yönetiminde net ödeyici konumuna geldi. Haziranda net iç borçlanmasını 99,1 milyar TL ile geçen yılkinin üçte biri düzeyine çeken Hazine, dış borçta ise net bazda 108,6 milyar TL geri ödedi, toplam borçlanmada 9,6 milyar lira ile net ödeyici oldu” ifadelerini kullandı.

'YENİ BORÇLANMAYA GİTTİ'

Hazine’nin iç borçlanma­sındaki tabloya da değinen Bakır, net tu­tarın geçen yılın aynı ayına göre sert bir düşüş yaşadığını söyledi. Bakır, “Vade­si gelen eski iç borçlanmala­rı dolayısıyla haziranda 364 milyar liralık itfa gerçekleş­tiren Hazine, 463 milyar lira­lık da yeni borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin Haziran 2025’te 296,1 milyar TL olan net iç borçlanması, bu yıl ay­nı ayda 99,1 milyar TL ile bu­nun üçte biri düzeyinde kaldı. Bu veri; ekonomi yönetiminin dış borçlarını kapamak için iç piyasadan yeni bir borç sar­malına girmediğini, aksine iç borçlanma ihtiyacını da yüz­de 66,5 oranında azalttığını gösteriyor” dedi.

'HAZİNE’NİN KASASINDA 75,8 MİLYAR TL KALDI'

Bütçenin haziran ayında­ki 114,2 milyar liralık fazla­sı, bütçe emanetleri ve avans­lardaki işlemler sonrası 86 milyar liraya indiğini ifade eden Bakır, “Bunun 9,6 milyarı ile net borç ödemeyi gerçekleştiren, 0,7 milyar li­ralık kısmı ile de nakit sıkı­şıklığı olan bazı kamu kurum ve kuruluşlarına borç veren Hazine’nin kasasında 75,8 milyar TL kaldı” ifadelerine yer verdi.