Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haziran ayı bütçe finansman verileri, kamu borç yönetiminde pozitif bir tabloyu ortaya çıkardı. Jeopolitik riskler ve belirsizlikle artan küresel maliyetlerin baskısına karşılık, bütçede giderek artan faiz dışı fazla, Hazineyi kamu borç yönetiminde stratejik bir yönelime sürükledi.
HAZİNE 63 AY SONRA ÖDEYİCİ KONUMA GEÇTİ
Hazine, haziranda uluslararası piyasalardan sadece 17,4 milyar TL’lik yeni dış kaynak sunarken, vadesi gelen tam 126 milyar TL tutarında eski dış borcun geri ödemesi oldu.
Bu noktada dış borçlanmada 108,6 milyar TL’lik net ödeme yapılarak kamunun döviz cinsinden yükümlülükleri hafiflemiş oldu.
Hazineye dair köşe yazısında detayları paylaşan Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır, “Hazine, 63 ay sonra ilk kez hazirandaki toplam borç yönetiminde net ödeyici konumuna geldi. Haziranda net iç borçlanmasını 99,1 milyar TL ile geçen yılkinin üçte biri düzeyine çeken Hazine, dış borçta ise net bazda 108,6 milyar TL geri ödedi, toplam borçlanmada 9,6 milyar lira ile net ödeyici oldu” ifadelerini kullandı.
'YENİ BORÇLANMAYA GİTTİ'
Hazine’nin iç borçlanmasındaki tabloya da değinen Bakır, net tutarın geçen yılın aynı ayına göre sert bir düşüş yaşadığını söyledi. Bakır, “Vadesi gelen eski iç borçlanmaları dolayısıyla haziranda 364 milyar liralık itfa gerçekleştiren Hazine, 463 milyar liralık da yeni borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin Haziran 2025’te 296,1 milyar TL olan net iç borçlanması, bu yıl aynı ayda 99,1 milyar TL ile bunun üçte biri düzeyinde kaldı. Bu veri; ekonomi yönetiminin dış borçlarını kapamak için iç piyasadan yeni bir borç sarmalına girmediğini, aksine iç borçlanma ihtiyacını da yüzde 66,5 oranında azalttığını gösteriyor” dedi.
'HAZİNE’NİN KASASINDA 75,8 MİLYAR TL KALDI'
Bütçenin haziran ayındaki 114,2 milyar liralık fazlası, bütçe emanetleri ve avanslardaki işlemler sonrası 86 milyar liraya indiğini ifade eden Bakır, “Bunun 9,6 milyarı ile net borç ödemeyi gerçekleştiren, 0,7 milyar liralık kısmı ile de nakit sıkışıklığı olan bazı kamu kurum ve kuruluşlarına borç veren Hazine’nin kasasında 75,8 milyar TL kaldı” ifadelerine yer verdi.