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Kaynak: Haber Merkezi

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, askeri envanteri güçlendirmeye devam ediyor. Hava hedeflerini uzun menzillerden tespit edebilen yeni nesil ALP-300G Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi'nin yeni bir sevkiyatı Türk Hava Kuvvetleri unsurlarına başarıyla ulaştırıldı. Bu stratejik sistemin teslimat miktarına ilişkin veri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından güvenlik gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmadı.

ALP-300G ERKEN İHBAR RADARI NEDİR?

ALP-300G, Türkiye'nin hava sahası güvenliğini ve erken uyarı kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ASELSAN tarafından tasarlanan, S-Bant frekansında çalışan yeni nesil bir taşınabilir erken ihbar radar sistemidir.

Sistem, sahip olduğu gelişmiş AESA (Aktif Elektronik Taranan Dizi) ve sayısal hüzme oluşturma altyapısıyla öne çıkmaktadır. Dönen geleneksel radarların aksine, hem yatay hem de dikey eksende elektronik tarama gerçekleştirebilen bu mimari, bir periyodun tamamlanmasını beklemeden hedefleri anında algılayıp doğrulama sinyali gönderebilmektedir.

ALP-300G TEKNİK VE OPERASYONEL ÖZELLİKLERİ

ALP-300G radarının öne çıkan teknik yetenekleri şunlardır:

: Sadece uçak ve helikopter gibi hava soluyan hedefleri değil; balistik füzeleri, seyir füzelerini ve radar kesit alanı (RKA) son derece düşük olan "hayalet" (görünmezlik teknolojili) platformları da uzun menzillerden tespit ve takip edebilir.

Radar, saniyede 81 DVD içeriğine denk gelen devasa bir veriyi işleme kapasitesine sahiptir ve 500'e yakın sayısal haberleşme gerçekleştirebilir.

10 ton sınıfı taktik tekerlekli araçlar üzerinde taşınabilen sistem, sahada herhangi bir sökme-takma işlemine ihtiyaç duymadan 30 dakika gibi kısa bir sürede kurulup toplanabilir.

Milli MOD5/S Uzun Menzilli IFF sistemiyle entegre olan radar, NATO STANAG-4193 standartlarıyla tam uyumludur. Kontrol İhbar Merkezleri ve NATO ACCS altyapısına kolayca bağlanabilir.

Yoğun elektronik taarruz altında görev yapabilmesi için gelişmiş ECCM (elektronik karşı-karşı önlem) algoritmaları, siber güvenlik koruması ve rüzgâr enerji santrallerinin (türbinlerin) sinyal parazitlerini engelleyen özel filtreleri barındırır.

Modüler tasarımı sayesinde 7/24 esasına göre çalışabilen sistem, yüzde 99.9 kullanıma hazır olma oranı sunar.