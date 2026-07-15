Ticaret Bakanlığı açıkladı...

Kuru soğan ithalatında yüzde 49,5 olan gümrük vergisi, 31 Ağustos 2026'ya kadar yüzde 5'e indirildi.

Gerekçe gayet tanıdık...

"Aşırı yağışlar nedeniyle arz güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin uygun fiyatla ürüne ulaşabilmesi."

Yani diyor ki; "Ülkede soğan bile üretemedik, mecbur ithal edeceğiz."

Mesele gerçekten iklim ve yağışlar ise;

Elbette ithal edelim.

Sonuçta vatandaşın temel gıda ürünlerinde uygun fiyatla ulaşması devletin görevidir.

Ancak asıl soru şu:

Tarım ülkesi olduğunu söyleyen Türkiye, nasıl oluyor da soğanda bile arz sorunu yaşayan bir ülkeye dönüşüyor?

Üstelik bu ilk kez de yaşanmıyor.

Her yıl benzer ürünlerde benzer hikâyeler...

Bir yıl patates...

Bir yıl domates...

Bir yıl et...

Bugün de soğan...

Gerekçeler değişiyor ama sonuç hiç değişmiyor.

Çünkü sorun ne yağmur...

Ne kuraklık...

Ne don...

Ne de iklim olayı.

Sorun, yıllardır bilinçli bir şekilde çözülmeyen tarım politikaları.

Bilinçli diyorum; çünkü çiftçi yıllardır üretmemeye zorlanıyor.

Hatta batsın bitsin diye, sanki devlet eliyle elden ne gelirse yapılıyor.

Faize 5 ayda 1,2 trilyon lira harcanırken çiftçiye 168 milyar lira gibi komik bir destek veriliyorsa, vatandaşın traktörüne borcu nedeniyle icra getiriliyorsa, saçma sapan ithalat kararlarıyla malı elinde bırakılıyorsa bu durum başka türlü açıklanamaz.

Bunlar yetmiyormuş gibi maliyetler hızla artarken ithalat ucuzlatılarak yerli üretici zararına satmak zorunda bırakılıyor.

Bakın bu ülkede;

Mazot sürekli zamlanıyor...

Gübre fiyatı durmuyor...

Tohum ithalata bağlı olduğu için kur arttıkça maliyet büyüyor...

Zirai ilaç, elektrik ve sulama giderleri her sezon biraz daha ağırlaşıyor.

Bunun üzerine bir de yüksek faiz yükü ekleniyor.

Üretici daha tarlasına tohum atmadan borçla sezona başlıyor.

Hasat zamanı geldiğinde ise beklediği kazancı değil, zarar hesabını yapıyor.

Çünkü üretmek artık risk, kazanmak ise istisna hâline geldi.

Daha kötüsü...

Çiftçi önünü göremiyor.

Oysa tarım, günü kurtarma işi değildir.

Bugün ekilen ürün aylar sonra hasat edilir.

Üretici yatırımını, masrafını ve satışını aylar öncesinden planlamak zorundadır.

Ama tam ürününü pazara indireceği dönemde ithalat kapıları açılıyorsa, çiftçinin yaptığı bütün hesap bir gecede altüst olur.

İşte bu yüzden insanlar toprağını boş bırakıyor.

İşte bu yüzden ekim alanları daralıyor.

İşte bu yüzden üretim her geçen yıl biraz daha azalıyor.

İşte bu yüzden vatandaş domatesi, biberi pahalı yiyor.

Bakın yine aynı hikâye;

Resmî Gazete'de yayımlanan kararla soğan vergisi bir gecede yüzde 49'dan yüzde 5'e düşürülüverdi.

Soğan eken çiftçi de bir gecede zarar yazdı.

Öbür taraftan, nedendir bilinmez;

Ceviz ithalatındaki ek mali yükümlülükler, enflasyon yaratır mı diye bakılmaksızın yükseltildi.

Kabuklu cevizde ton başına ek yük 451 dolardan 738 dolara, iç cevizde ise 1.099 dolardan 1.772 dolara çıkarıldı.

Aynı şey kurutulmuş tatlı biberde de yapıldı.

Gümrük vergisi bazı ülkeler için yüzde 41'e kadar çıkarıldı.

Bazı makarna çeşitlerine de yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

Peki burada bir çelişki yok mu?

Bazı ürünlerde yerli üretici korunurken, bazı ürünlerde neden ithalat tercih ediliyor?

Kararlar gerçekten enflasyonu düşürmek amaçlı mı, yoksa yine birileri mi zengin ediliyor?

Sorular, sorular, sorular, sorularrrrrr….

Oysa;

Türkiye'nin ihtiyacı olan, birilerinin menfaati değil; ülkenin menfaatini ön planda tutmaktır.

Çiftçinin üretmekten vazgeçmesini engellemek.

Mazotun, gübrenin ve finansmanın yükünü hafifletmek.

Ürünün tarladan sofraya kadar olan zincirini planlamak.

Çiftçiye, "Sen üret, ürünün elinde kalırsa ben devlet olarak yanındayım." diyebilmek.

Kısacası üretene güven vermektir.

Çünkü üretici güven duymadığı yerde yatırım yapmaz.

Yatırım yapılmayan yerde üretim artmaz.

Üretimin artmadığı yerde ise fiyatlar hiçbir zaman kalıcı olarak düşmez.

Bugün ithalatla fiyatı birkaç aylığına baskılayabilirsiniz.

Ama üreticiyi küstürdüğünüz gün, yarın çok daha büyük bedeller ödersiniz.

İşte bu yüzden mesele sadece soğan değildir.

Asıl ithal edilen şey, bu ülkenin kendi üreticisinde yarattığı büyük güvensizliktir.

Ve bir ülke kendi çiftçisine güvenini kaybetmeye başladığında, kaybedilen sadece tarım değil...

Gıda güvenliği, ekonomik bağımsızlık ve gelecektir.