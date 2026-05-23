Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan ve ilçenin ilk camisi olarak bilinen tarihi İç Kale Camii'nde, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde oluşan hasarın ardından aradan geçen zamana rağmen restorasyon çalışmalarının başlamaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi üzerinde bulunan caminin kuzey giriş bölümü ile tavan kısmının depremlerde çöktüğünü belirten vatandaşlar, yapının yeniden ayağa kaldırılarak ibadete açılmasını istediklerini söyledi.

Arabanlı vatandaşlar, bölgedeki birçok caminin deprem sonrası onarılarak yeniden ibadete açıldığını hatırlatarak, ilçenin tarihi ve kültürel mirası arasında önemli yere sahip olan İç Kale Camii'nin de restore edilmesini beklediklerini ifade etti.



Gaziantep Valiliği YİKOP tarafından Kültür Katkı Payları Fonu desteğiyle 2014 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi cami, 2018 yılında tamamlanan çalışmaların ardından yeniden ibadete açılmıştı. Depremde yeniden zarar gören tarihi caminin, gerekli onarımların yapılarak eski görünümüne kavuşturulması talep ediliyor.