Sedat Peker yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Peker, Yalova’da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk’ün ailesine ev hediye etti.

Aralık ayında Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit olmuş, 8 polis ile bir bekçi yaralanmıştı.

Aileye yakın çevreler, Külünk’ün meslek hayatı boyunca ailesinin eğitimi ve geleceği için büyük fedakârlık gösterdiğini ifade etti.

Şehidin annesi Kevser Külünk, oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirmişti:

“Haberi aldığımızda yıkıldık. Çok zor, dayanılacak gibi değil. Emekliliği gelmişti ama göreve devam etmişti. Kızının hayali vardı; kaymakam olmak istiyordu. O hayalin peşinden gitmesini isterdi.”

Sedat Peker'in bu yaptığı anlamlı destek sosyal medyada büyük beğeni topladı.