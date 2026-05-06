1965 yılında Iğdır’da askerlik görevini sürdüren Duran Öztürk, şiddetli fırtına nedeniyle yemekhanede kafasına düşen boru sonucu şehit düştü. O günün şartlarında maddi imkansızlıklar yaşayan ailesi, naaşı memleketine götüremedi. Iğdır’daki kimsesizler mezarlığına defnedilen ve zamanla kayıtlardan düşen mezar, yıllarca adeta bir sır gibi saklı kaldı.

TESADÜF ESERİ GELEN MUCİZE

Mezarın bulunma hikayesi ise oldukça sarsıcı. 2016 yılında mezarlıkta çalışan mermer ustası Gökhan İpek, toprağa gömülmüş ve üzerinde sadece "şehit" yazan bir taş fark etti. Durumu araştırmaya başlayan İpek, 2021 yılında gazeteci Halit Öztürk aracılığıyla konuyu kamuoyuna duyurdu. Haberi gören ve babasıyla aynı isim-soyada sahip olan Tokat’taki oğlu Halit Öztürk (62), 56 yıldır aradıkları mezarın izini bu sayede buldu.

"1 YAŞINDAYKEN KAYBETTİM, YERİNİ BULAMAMIŞTIK"

Yıllar sonra babasının mezarını ilk kez ziyaret eden Halit Öztürk, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Babamı kaybettiğimde henüz bir yaşındaydım. Ailem maddi imkansızlıklardan cenazeyi getirememiş. Mezarı Iğdır’da biliyorduk ama yerini bir türlü tespit edememiştik. Bu hasret bugün son buluyor."

ASKERİ TÖRENLE MEMLEKETİNE YOLCU EDİLDİ

Ailenin talebi üzerine şehidin naaşının nakli için resmi süreç tamamlandı. Iğdır Asri Mezarlığı’nda gerçekleştirilen kabir açma işleminde; Kurmay Albay Ümit Çetin, askeri erkan ve polis ekipleri hazır bulundu. Dualar eşliğinde tabuta konulan şehidin naaşı, kara yoluyla Tokat merkeze bağlı Yazlık köyüne gönderildi.

"KAYITLARDA KAYBOLMUŞTU, NASİP BİZEYMİŞ"

Mezarı bulan ve o günden bu yana bakımını üstlenen Gökhan İpek, şehidin aslında bir nakil sırasında kayıt dışı kaldığını belirterek, "2016'da fark ettiğimde mezar adeta yolun içinde kaybolmak üzereydi. Aile 1991’de gelip aramış ama bulamamış. Nasip bizeymiş. Şehidimizin yeri artık belli olsa da ben Iğdır’daki eski yerinde sembolik bir mezar yapmaya devam edeceğim" dedi.

Şehit Duran Öztürk, 56 yıl sonra çocukları ve torunları tarafından doğduğu köyde dualarla ebediyete uğurlanacak.