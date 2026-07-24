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Tanzanya'dan Türkiye'ye ithal edilmek istenen yaklaşık 56 ton ham kabuklu susamda, "yabancı madde" tespit edilmesi üzerine sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmedi.

Bakanlık, söz konusu susamların menşe ülkesi Tanzanya'ya geri gönderilmesine karar verdi. İddiaya göre incelemeler sırasında çekilen görüntülerde bazı susam tanelerinde renk değişimi, bozulma ve küfü andıran oluşumlar dikkat çekti. Ancak kamuoyuna yansıyan resmi analiz sonuçlarında aflatoksin ya da başka bir mikotoksin tespit edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.

İTHALATÇI FİRMA İADEYİ KABUL ETMEDİ!

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, ithalatçı firma ise analizlerde "yabancı madde" olarak değerlendirilen unsurların sağlık açısından tehlikeli kimyasal veya mikrobiyolojik kalıntılar olmadığını savundu. Şirket, bunların hasat sırasında ürüne karışabilen taş, toprak ve bozuk tanelerden oluştuğunu belirterek susamların kendi tesislerinde temizlenip ayıklanmasının ardından yeniden analiz edilmesini talep etti. Bu işlemleri gerçekleştirebilecek teknik altyapıya sahip olduğunu gösteren belgelerin de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulduğu ifade edildi.

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerin Türkiye'de özel işlem kapsamında temizlenmesine onay vermedi ve iade kararını değiştirmedi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Bakanlığın kararına itiraz eden ithalatçı firma ise konuyu yargıya taşıdı. Şirket, ürünlerin temizlenmesine izin verilmemesi ve Tanzanya'ya iade edilmesi kararının iptali için idari yargıya başvururken, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına da şikâyette bulundu. Başvuruda, ithalat sürecinin nasıl yürütüldüğünün ve özel işlem talebinin neden reddedildiğinin incelenmesi istendi.