Dünyaca ünlü patronlar, CEO’lar, filozoflar, siyasetçiler, bilim insanları, askerler, devlet adamları, din adamları, ajanların okuduğu 546 yıllık Oxford Magdalen Koleji önümüzdeki yıldan itibaren kapılarını ilk kez tamamen karma eğitime açıyor. Oxford'un 546 yıllık tarihinde ilk kez aldığı kararı İngiltere “tarihi bir gelişme” olarak değerlendirdi.

1480 yılında Oxford Üniversitesi’ne bağlı bir ilahi okulu olarak kurulan Magdalen College School, bugün hâlâ Magdalen Şapeli Korosu’nda görev yapan 16 erkek koristini eğitmeye devam ediyor.

İngiltere’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Ütopya’nın yazarı ünlü filozof Thomas More’dan, Arabistanlı Lawrence olarak bilinen İngiliz ajan T.E. Lawrence’a kadar binlerce etkili mezunu bulunan Oxford’daki Magdalen College School (MCS), bugüne kadar yalnızca erkek öğrencilere eğitim vermişti.

TÜM YAŞ GRUPLARINDAN KIZ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK

Yıllık öğrenim ücretinin yaklaşık 28 bin sterlin (1,6 milyon TL) olduğu okulda, kız öğrenciler ilk kez tüm yaş gruplarında kabul edilecek.

2030 YILINDA 550. YAŞINI KUTLAYACAK

Oxford’daki Magdalen College School'un sözcüsü, velilerden uzun süredir bu yönde sorular aldıklarını söyledi ve “çeşitlilik ve kapsayıcılık” vizyonunun alınan yeni kararla güçleneceğini vurguladı.

Oxford’daki Magdalen College School'un mezunları arasında Thomas More, Cardinal Thomas Wolsey, Nobel ödüllü bilim insanları, devlet adamları ve sanatçılar var.

Oxford geleneğinden geçen mezunlar listesi dikkat çekiyor. Oxford’dan bağlı olduğu Magdalen College’dan mezun olan en tanınmış isimler şöyle:

Thomas More — Ütopya’nın yazarı, filozof ve devlet adamı

T. E. Lawrence — İngiliz ajanı, “Arabistanlı Lawrence”

Oscar Wilde — İrlandalı yazar ve şair

Sir John Betjeman — İngiliz şair, yazar

Kral VIII. Edward — İngiltere Kralı (tahttan feragat eden)

George Osborne — Eski İngiltere Maliye Bakanı

William Hague — Eski İngiltere Dışişleri Bakanı

Sir John Scarlett — MI6 eski Başkanı

John Turner — Kanada eski Başbakanı

Malcolm Fraser — Avustralya eski Başbakanı

Stephen Breyer — ABD Yüksek Mahkemesi eski yargıcı

Howard Florey — Nobel ödüllü bilim insanı (penisilin)

Peter Medawar — Nobel ödüllü biyolog

John Eccles — Nobel ödüllü nörobilimci

Anthony Leggett — Nobel ödüllü fizikçi

Edward Gibbon — Ünlü tarihçi ve yazar

Niall Ferguson — Tarihçi ve akademisyen

Norman Davies — Tarihçi, yazar

Julian Barnes — İngiliz romancı

Alan Hollinghurst — İngiliz yazar

Robert Macfarlane — Doğa ve gezi yazarı

Pico Iyer — Denemeci ve yazar

Andrew Lloyd Webber — Besteci, müzikal yazarı

Dudley Moore — Oyuncu ve müzisyen

Louis Theroux — Belgeselci, gazeteci

Ronan Farrow — Araştırmacı gazeteci

Sam Mendes — Film yönetmeni

A. C. Grayling — Filozof, akademisyen

Caroline Hoxby — Ekonomist, akademisyen

Wesley Clark — ABD’li general, NATO eski komutanı

Dominic Grieve — Eski İngiltere Başsavcısı

Chris Huhne — İngiliz siyasetçi

Jeremy Hunt — Eski İngiltere Maliye Bakanı

Sir Tim Hunt — Nobel ödüllü biyokimyacı

Matt Ridley — Bilim yazarı ve akademisyen

Brian Greene — Teorik fizikçi

Desmond Morris — Zoolog, yazar

Martin Gilbert — Tarihçi

Ian Hislop — Gazeteci, Private Eye editörü

William Tyndale — Din reformcusu, çevirmen

Cardinal Thomas Wolsey — Kardinal ve devlet adamı

George Will — Amerikalı köşe yazarı

Charles Spencer — Tarihçi, Prenses Diana’nın kardeşi

Ben Goldacre — Doktor, bilim yazarı