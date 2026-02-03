Dünyaca ünlü patronlar, CEO’lar, filozoflar, siyasetçiler, bilim insanları, askerler, devlet adamları, din adamları, ajanların okuduğu 546 yıllık Oxford Magdalen Koleji önümüzdeki yıldan itibaren kapılarını ilk kez tamamen karma eğitime açıyor. Oxford'un 546 yıllık tarihinde ilk kez aldığı kararı İngiltere “tarihi bir gelişme” olarak değerlendirdi.
1480 yılında Oxford Üniversitesi’ne bağlı bir ilahi okulu olarak kurulan Magdalen College School, bugün hâlâ Magdalen Şapeli Korosu’nda görev yapan 16 erkek koristini eğitmeye devam ediyor.
İngiltere’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Ütopya’nın yazarı ünlü filozof Thomas More’dan, Arabistanlı Lawrence olarak bilinen İngiliz ajan T.E. Lawrence’a kadar binlerce etkili mezunu bulunan Oxford’daki Magdalen College School (MCS), bugüne kadar yalnızca erkek öğrencilere eğitim vermişti.
TÜM YAŞ GRUPLARINDAN KIZ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK
Yıllık öğrenim ücretinin yaklaşık 28 bin sterlin (1,6 milyon TL) olduğu okulda, kız öğrenciler ilk kez tüm yaş gruplarında kabul edilecek.
2030 YILINDA 550. YAŞINI KUTLAYACAK
Oxford’daki Magdalen College School'un sözcüsü, velilerden uzun süredir bu yönde sorular aldıklarını söyledi ve “çeşitlilik ve kapsayıcılık” vizyonunun alınan yeni kararla güçleneceğini vurguladı.
Oxford’daki Magdalen College School'un mezunları arasında Thomas More, Cardinal Thomas Wolsey, Nobel ödüllü bilim insanları, devlet adamları ve sanatçılar var.
Oxford geleneğinden geçen mezunlar listesi dikkat çekiyor. Oxford’dan bağlı olduğu Magdalen College’dan mezun olan en tanınmış isimler şöyle:
Thomas More — Ütopya’nın yazarı, filozof ve devlet adamı
T. E. Lawrence — İngiliz ajanı, “Arabistanlı Lawrence”
Oscar Wilde — İrlandalı yazar ve şair
Sir John Betjeman — İngiliz şair, yazar
Kral VIII. Edward — İngiltere Kralı (tahttan feragat eden)
George Osborne — Eski İngiltere Maliye Bakanı
William Hague — Eski İngiltere Dışişleri Bakanı
Sir John Scarlett — MI6 eski Başkanı
John Turner — Kanada eski Başbakanı
Malcolm Fraser — Avustralya eski Başbakanı
Stephen Breyer — ABD Yüksek Mahkemesi eski yargıcı
Howard Florey — Nobel ödüllü bilim insanı (penisilin)
Peter Medawar — Nobel ödüllü biyolog
John Eccles — Nobel ödüllü nörobilimci
Anthony Leggett — Nobel ödüllü fizikçi
Edward Gibbon — Ünlü tarihçi ve yazar
Niall Ferguson — Tarihçi ve akademisyen
Norman Davies — Tarihçi, yazar
Julian Barnes — İngiliz romancı
Alan Hollinghurst — İngiliz yazar
Robert Macfarlane — Doğa ve gezi yazarı
Pico Iyer — Denemeci ve yazar
Andrew Lloyd Webber — Besteci, müzikal yazarı
Dudley Moore — Oyuncu ve müzisyen
Louis Theroux — Belgeselci, gazeteci
Ronan Farrow — Araştırmacı gazeteci
Sam Mendes — Film yönetmeni
A. C. Grayling — Filozof, akademisyen
Caroline Hoxby — Ekonomist, akademisyen
Wesley Clark — ABD’li general, NATO eski komutanı
Dominic Grieve — Eski İngiltere Başsavcısı
Chris Huhne — İngiliz siyasetçi
Jeremy Hunt — Eski İngiltere Maliye Bakanı
Sir Tim Hunt — Nobel ödüllü biyokimyacı
Matt Ridley — Bilim yazarı ve akademisyen
Brian Greene — Teorik fizikçi
Desmond Morris — Zoolog, yazar
Martin Gilbert — Tarihçi
Ian Hislop — Gazeteci, Private Eye editörü
William Tyndale — Din reformcusu, çevirmen
Cardinal Thomas Wolsey — Kardinal ve devlet adamı
George Will — Amerikalı köşe yazarı
Charles Spencer — Tarihçi, Prenses Diana’nın kardeşi
Ben Goldacre — Doktor, bilim yazarı