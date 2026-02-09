Spor malzemeleri ve outdoor ekipman perakendecileri için zorlu süreç devam ediyor. ABD'de pek çok ayıda büyük zincir ya iflas bayrağını çekiyor, ya da mağazalarını tamamen kapatıyor.

Rocky’s Great Outdoors, 54 yılın ardından mağazasını kapatma kararı aldı.

Şirket iflas başvurusu yapmazken, tasfiye satışına başladı.

Şirket, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Bu bizim için buruk bir gün. Veda etmek zor ama yıllardır gördüğümüz destek için minnettarız" ifadeleri yer aldı.

Rocky’s, tasfiye satışları konusunda uzman Liquid Assets ile anlaşma sağladı. 7 Şubat 2026 itibarıyla tasfiye satışı 12 hafta sürecek.

Burton Belediye Başkanı Duane Haskins, kapanışı "şehir için üzücü" olarak yorumladı.