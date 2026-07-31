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Kaynak: AA / DHA / İHA

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve suça teşvik eden paylaşımlara yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve MİT'in koordinasyonunda 52 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 216 şüpheli gözaltına alındı.

TETİKÇİLİK VE SUÇ ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu öven, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren içerikler paylaştıkları, suç örgütlerinin faaliyetlerini duyurmaya çalıştıkları ve örgütler arasındaki husumet ile rekabeti sosyal medya ortamına taşıdıkları belirlendi.

GENÇLERİ ÖRGÜTLERE KAZANDIRMAYA ÇALIŞTIKLARI İDDİASI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, şüphelilerin sosyal medyayı kullanarak suç faaliyetlerini olağan göstermeye çalıştıkları ve özellikle gençleri suç örgütlerine kazandırmayı hedefleyen paylaşımlar yaptıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yetkililer, dijital platformlar üzerinden işlenen suçlara yönelik denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.