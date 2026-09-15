Kaynak: İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1683. Sokak’taki 5 katlı binada yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş nedeni henüz belirlenemeyen şekilde oturdukları 5. katın camından aşağıya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.