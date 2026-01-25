26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayda, tedavi altındaki 5 günlük bebek D.E.B.’ye yönelik şiddet görüntülerinden sonra başlatılan soruşturmada, hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

Hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Hemşirenin ifadesi ortaya çıktı.

"SADECE DOKUNDUM"

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis merkezine giderek teslim olan Bağrıyanık, SEGBİS sistemiyle yargılandığı Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne bağlanarak yaptığı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve ekleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

Yaşanan olay sonrası hakim, güvenlik kamerası görüntülerini açıp izledi. Hakim, görüntülerde kan alma tüpüyle bebeğe vurduğu, tırnaklarıyla saçını kazıdığı ve derisinin etini sıkarak havaya kaldırdığı anları sorması sonrası Hazel Dırık Bağrıyanık, “Mağdurun kanını almam gerekiyordu, yaptığım işlem usule uygundur, damar yolu açamadığımız için damlatma yöntemiyle bu şekilde kan alıyorduk. Bebeğe pozisyon vermek için bu şekilde davrandım. Kan tüpüyle bebeğe vurmak istemedim, yalnızca dokundum. Mağdurun başında plaster ve yatak alezinin pamuğunu gördüğüm için bunu temizlemek için mağdurun saçlarına dokundum, zarar verme amacım yoktu. Mağdurun kanını almak ve pozisyon vermek ve hastanın fonksiyonlarının uyarı sistemlerini dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı, başka bir amacım yoktu” sözlerini sarf etti.

"PİŞMANIM, BİR ANLIK GAFLET VE REFLEKS İLE YAPTIM"

Hakim, görüntülerde Deniz Esin Bozoklar’ın başına defalarca kez vurmasının, bacağını sıkıp hızlıca çekmesinin eliyle karın bölgesini sıkmasının da görüntülerde yer aldığını hatırlatması sonrası Hazel Dırık Bağrıyanık,

“Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım. Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir. Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım. Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından” ifadelerini kullandı.