İstanbul’da 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapatan ve o günden sonra haber alınmayan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı.

AHaber Muhabiri Mehmet Karataş’ın aktardığına göre; Deniz İbişler en son Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a yürüdüğü sırada denize atladı.

BABASI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Baba Yüksel İbişler, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada oğlunun son görüldüğü saatlere ilişkin ayrıntıları paylaşmış ve bulunması için kamuoyuna çağrı yapmıştı.

Deniz’in, kaybolduğu akşamı saat 18.00-19.00 sularında arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten Yüksel İbişler, oğlunun uykusuzluk nedeniyle dalgın olduğunu belirtmişti.

Deniz’in arkadaşına “Evime gitmeye korkuyorum, benden habersiz girilmiş olabilir” mesajları gönderdiğini anlatan Yüksel İbişler, Deniz’in gece yarısı 00.00 civarında Mecidiyeköy M7 metro hattına giriş yaptığının belirlendiğini, ancak Alibeyköy yönüne gitmesi gerekirken kısa süre sonra aynı istasyondan çıkış yaptığını belirtmişti.

Baba Yüksel, çıkışın ardından hangi yöne gittiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulamadıklarını aktarmıştı. Baba Yüksel İbişler, oğlunun kaybolduğu gün WhatsApp hesabının saat 18.41’de son görüntüleme yaptığını fark ettiğini, saat 01.00 sularında aramalarına karşın oğluna ulaşamadığını belirterek

“O gün aramızda küçük bir gerginlik vardı. Ertesi sabah arkadaşlarına ulaştık, sonra da karakola başvurdum. Özellikle esnaf kardeşlerim ya da oğlumu görmüş olanlar doğru eşkali tespit edebiliyorlarsa 112’ye ya da ilanlarda yer alan telefon numaralarıma ihbarda bulunsunlar. Biz kaygılıyız, ancak umudumuzu koruyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.