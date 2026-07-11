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1980 yılında kurulan ve sektörün tecrübeli oyuncuları arasında yer alan firma, son yıllarda dikkat çekici bir finansal tablo sergiliyordu. 2025 yılı itibarıyla 90 personeli istihdam eden şirketin son bilançolarında, 2023 yılı net satış gelirlerinin yüzde 22,33 oranında gerilediği, buna karşılık toplam varlıklarının yüzde 42,31 ve net kar marjının yüzde 10,94 oranında arttığı görülmüştü. Gelirlerdeki daralmanın ardından mali darboğazı aşmak için konkordato zırhına başvuran şirketin bu talebi mahkeme heyetinden vize alamadı.

KESİN MÜHLET VE KOMİSER HEYETİ KARARI

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2 Temmuz 2026 tarihli ilanına göre, şirketin konkordato talebi resmen reddedildi. Mahkeme kararıyla, şirkete daha önce tanınan kesin mühletin kanuni sonuçları, mahkemece uygulanan tüm tedbir kararları ve konkordato komiserler kurulunun görevi 7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla geriye dönük olarak sonlandırıldı.

İFLAS KARARI ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Dosyadaki en çarpıcı gelişme ise iflas sürecinde yaşandı. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirket hakkında 7 Kasım 2025 tarihinde verilen iflas kararının bozulduğunu duyurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin 1 Nisan 2026 tarihli kararı gereğince iflas hükmü ortadan kalkmış sayıldı.

İstinafın bu kesin kararıyla şirket iflas kıskacından şimdilik kurtulurken, yerel mahkeme iflasa ilişkin geçici tedbirlerin bu son kararın kesinleşme sürecine kadar devam etmesine hükmetti. Piyasaların ve alacaklıların yakından takip ettiği süreç, şirket yönetimi için yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu.