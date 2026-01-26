Türkiye’nin en büyük sanayi ve ihracat kentlerinden biri olan Gaziantep, son yıllarda konkordato ilanları ve iflaslar ile gündeme geliyor. Öyle ki Türkiye genelinde yüksek faizler nedeniyle ödemelerin yapamayan bazı şirketler çareyi iflasta buluyor.

Bunlardan biri ise Akıncıoğlu Şirketler Grubunda yaşandı. 41 yıllık geçmişe sahip olan şirkete bağlı 7 firma için iflas davası açıldı.

7 FİRMAYA İFLAS KARARI

İlan.gov.tr adresinde yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

“Davacı ELMAS RÜZGAR tarafından davalılar AK-A YATIRIM TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AKINCIOĞLU GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AKINCIOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, ERZİN MADENCİLİK NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ETR MADENCİLİK TURİZM NAKLİYAT İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ, HBA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, HBA YATIRIM GAYRİMENKUL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, LNG TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle; Açılan bu davanın yargılaması 09/04/2026 günü saat 10:00''a bırakılmıştır.İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur”