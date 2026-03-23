Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

Düzenleme, belirlenen alanlarda çalışanların belge sahibi olmasını şart koşuyor.

12 AY SONRA ZORUNLU OLACAK

Tebliğe göre, ilgili mesleklerde belgesi bulunmayan ya da muafiyet kapsamına girmeyen kişiler, düzenlemenin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak.

Bu süre içinde çalışanların gerekli belgeleri temin etmesi gerekiyor.

KİMLER MUAF TUTULACAK

Düzenleme kapsamında bazı gruplar zorunluluktan muaf tutuldu. 3308 sayılı kanuna göre ustalık belgesi bulunanlar, meslek liseleri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar bu kapsama dahil edildi.

Ayrıca, 2022 yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki kursları tamamlayan kişiler de belge zorunluluğundan istisna tutulacak.

DENETİM VE STANDART HEDEFİ

Yeni uygulama ile mesleklerde standartların yükseltilmesi ve nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerin de sıkılaştırılması bekleniyor.

İşte belge zorunluluğu olan o meslekler: