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Kaynak: AA

Enerji ve madencilik projeleri ile çeşitli illerde inşa edilecek enerji nakil hatları kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararına gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Manisa sınırlarında yer alan 2025-İR-01 numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsat sahasında bulunan Salihli JES 1-2-3 tesisinin elektrik üretim santraline kuyulardan elde edilen akışkanı taşıyacak boru hattının inşası ve jeotermal elektrik enerjisi yatırımının devamının sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına hükmedildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulacak OSB RM/A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) acele kamulaştırıldı.

Ayrıca, Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçeleri sınırlarında bulunan 4. grup maden (linyit, boksit) işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi için gerekli bazı taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) acele kamulaştırılması yönünde karar verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Kazıktepe-3 kuyusunun lokasyon sahası ve yolunun yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların da MAPEG tarafından acele kamulaştırılacak.