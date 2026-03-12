UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelenin 15. dakikasında Alemao, deplasman ekibini öne geçirdi. Marius Mouandilmadji, 21. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Alvaro Garcia’nın 40. dakikada bulduğu golle Rayo Vallecano tekrar öne geçti ve ilk yarı İspanyol ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Alemao, 78. dakikada kendi ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor, Rayo Vallecano’ya 3-1 mağlup oldu.

Turu geçen tarafın belli olacağı ikinci maç, 19 Mart Perşembe günü İspanya’da oynanacak.

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Pep, Lopez, Ciss, Palazon, Akhomach, Garcia, Alemao.

SAMSUNSPOR 1-3 RAYO VALLECANO (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Marian Barbu'nun düdüğüyle karşılaşmaya Rayo Vallecano başladı.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

3' Rayo Vallecano'da Lejeune, frikikten kaleyi yokladı; top üstten auta çıktı.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

7' Carlo Holse, sol kanatta topla buluşup içeriye yerden ortasını yaptı; Rayo Vallecano savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

TOP KALECİDE KALDI

8' Celil Yüksek’in kullandığı serbest vuruşta yaptığı ortada Mouandilmadji kafa vuruşunu yaptı; top kaleci Batalla’da kaldı.

Rayo Vallecano, Alemao'nun attığı golle temsilcimiz Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/MvGDZOWW4S — TRT Spor (@trtspor) March 12, 2026

VALLECANO ÖNE GEÇTİ

15' Rayo Vallecano’da Isi Palazón’un sol kanattan yaptığı ortada Alemao, ceza sahası içinde tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

NTCHAM UZAKLAŞTIRDI

19' Rayo Vallecano’nun sol kanattan geliştirdiği atakta Isi Palazón topu içeri çevirdi; Ntcham tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOOOLLL! Alemao'ya cevap Mouandilmadji'den geldi! Temsilcimiz Samsunspor skoru eşitledi! 1-1! pic.twitter.com/uBzo2n1wmF — TRT Spor (@trtspor) March 12, 2026

GOOOOOLLLL! MOUANDILMADJI

21' Temsilcimiz Samsunspor’un atağında içeriye çevrilen topta oluşan karambolde Mouandilmadji, sol ayağıyla sol üst köşeye şutunu attı; top direğe çarpıp ağlara gitti.

SAĞLIK EKİPLERİ OYUNA DAHİL EDİLDİ

26' Samsunspor'da Yunus Emre Çift, Palazon ile çarpıştıktan sonra sakatlandı; sağlık ekipleri oyuna dahil edildi.

SAVUNMAMIZ ARAYA GİRDİ

33' Rayo Vallecano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Samsunspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

PEP ARAYA GİRDİ; TOP KORNERE ÇIKTI

36' Temsilcimiz Samsunspor’da sol kanatta topla buluşan Tomasson, topu iyi sürüp içeriye ortasını yaptı; Rayo Vallecano’da araya giren Pep, topu kornere gönderdi.

Rayo Vallecano, Alvaro Garcia'nın golüyle yeniden öne geçti. pic.twitter.com/B2dYI36waj — TRT Spor (@trtspor) March 12, 2026

VALLECANO BİR KEZ DAHA ÖNE GEÇTİ

40' Rayo Vallecano’nun hızlı çıkışında savunmamız topu uzaklaştıramadı; ceza sahası içinde Isi Palazón’in pasıyla topla buluşan Garcia, dar açından sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

CELİL VURDU; TOP DIŞARI ÇIKTI

42' Mendes'ten topu alan Celil Yüksek, ceza sahası dışından şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

SAVUNMA UZAKLAŞTIRDI

45' Samsunspor'da sol kanatta Tomasson'un yerden içeriye çevirdiği topu Vallecano savunması uzaklaştırdı.

KALECİ TOPUN SAHİBİ OLDU

45+2 Van Drongelen'in ceza sahasına doğru yolladığı topta kaleci Batalla topun sahibi oldu.

İLK YARI SONA ERDİ: SAMSUNSPOR 1-2 RAYO VALLECANO

46' Marian Barbu'nun düdüğüyle 2. yarıya temsilcimiz Samsunspor başladı.

SAVUNMA TOPU KARŞILADI

48' Sol kanatta topu alan Ntcham, yerden vuruşunu yaptı ancak top savunmadan geri geldi.

SAVUNMA TOPU UZAKLAŞTIRDI

57' Celil Yüksek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Vallecano savunması topu kafayla uzaklaştırdı.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

62' Samsunspor’un sağ kanattan yaptığı ortada Holse’den kafa vuruşu geldi; kaleci topu son anda çıkardı. Pozisyonun devamında Makoumbou şutunu attı, ancak top kalecide kaldı.

SAMSUNSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

64' Samsunspor’da Makoumbou, Mendes ve Yunus Emre oyundan çıktı; yerlerine Zeki Yavru, Emre Kılınç ve Coulibaly dahil oldu.

TOP KALECİDE KALDI

70' Zeki Yavru'nun sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Battal çıkarak topu aldı.

OKAN TOPU ÇELDİ

72' Vallecano'da Lopez'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Okan topu çelmeyi başardı.

Rayo Vallecano, Alemao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/OHbqfyyQ11 — TRT Spor (@trtspor) March 12, 2026

VALLECANO FARKI 2'YE ÇIKARDI

78' Rayo Vallecano’da ceza sahası dışında topla buluşan Alemao, şık bir çalımın ardından golünü kaydetti; fark 2'ye çıktı.

SAVUNMA TOPU KARŞILADI

85' Zeki Yavru'nın sağ kanattan yaptığı ortada Vallecano savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

TOP BATALLA'DA KALDI

90' Temsilcimiz Samsunspor'da Holse'nin sağ kanattan içeriye doğru yaptığı ortada top Vallecano kalecisi Batalla'da kaldı.