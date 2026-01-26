AKP Genel Merkezi'nde bugün MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Saat 14.59'da başlayan toplantıda, Dışişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları sunumlarını yaptı.

Yapılan sunumlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AKP'ye katıldı.