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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu, ağustos ayında düzenlenecek iki uluslararası bisiklet yarışıyla 32 ülkeden 24 profesyonel takımı ağırlayacak. Sahilden yaylalara uzanacak parkurlar, Karadeniz'in doğal güzelliklerini dünyaya tanıtacak.

Ordu, 2026 yılında uluslararası bisiklet takviminin önemli organizasyonlarından ikisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek "Ordu Coast to Summit (Kıyıdan Zirveye)" ve "Ordu Black Sea Classic (Karadeniz Klasiği)" yarışları, 32 ülkeden 24 profesyonel takımı Karadeniz'de buluşturacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda profesyonel kıta takımları, milli takımlar ve kulüp ekipleri dünya sıralaması puanı için mücadele edecek.

SAHİLDEN YAYLALARA UZANAN PARKURLAR

Yarışların ilki 15 Ağustos'ta Ordu Atatürk Caddesi'nden başlayacak ve 95,7 kilometrelik parkurun ardından Keyfalan Yaylası'nda sona erecek. İkinci yarış ise 16 Ağustos'ta yine Atatürk Caddesi'nden start alacak, 112 kilometrelik parkurun ardından Aybastı Perşembe Yaylası'nda tamamlanacak. Karadeniz kıyısından yüksek rakımlı yaylalara uzanan etaplar, sporculara zorlu bir mücadele sunarken Ordu'nun doğal ve turistik güzelliklerini de gözler önüne serecek.

19 İLÇE DÜNYAYA TANITILACAK

Toplam 19 ilçeyi kapsayan organizasyonlar yalnızca sportif yönüyle değil, turizm, ekonomi ve şehir tanıtımına sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor. Yarışların televizyon yayınları, dijital platformlar ve uluslararası spor medya kuruluşları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşması hedefleniyor.

BAŞKAN GÜLER: "ORDU MARKA ŞEHİR OLUYOR"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Ordu'nun Türkiye'nin yükselen marka şehirlerinden biri haline geldiğini belirtti. Başkan Güler, uluslararası bisiklet yarışlarının kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, sporun birleştirici gücüyle Ordu'nun uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

HEDEF ULUSLARARASI SPOR TURİZMİ

Doğal güzellikleri, sahil şeridi, yaylaları ve organizasyon tecrübesiyle dikkat çeken Ordu, UCI takviminde yer alan bu iki önemli yarış sayesinde uluslararası bisiklet dünyasında daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Kıyıdan Zirveye ve Karadeniz Klasiği yarışlarının, spor organizasyonunun ötesinde Ordu'nun tanıtımına, spor turizmine ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir marka yatırımı olması bekleniyor.