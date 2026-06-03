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‎30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası 29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi.

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‎Şampiyonada Osmaneli Spor Kulübü sporcuları Musab Yağız Kurnaz ve Yağmur Sıla Sivri elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attılar.

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‎Şampiyonanın 11 yaş Erkek Kumite 50 kg kategorisinde mücadele eden Musab Yağız Kurnaz Balkan 3.sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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‎Yağmur Sıla Sivri ise Balkan 5.'si olarak büyük bir başarıya imza attı.

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‎Osmanelispor kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcularımız, aileleri ve emeği geçen antrenörlerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. " denildi.