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30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası 29-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi.
Şampiyonada Osmaneli Spor Kulübü sporcuları Musab Yağız Kurnaz ve Yağmur Sıla Sivri elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attılar.
Şampiyonanın 11 yaş Erkek Kumite 50 kg kategorisinde mücadele eden Musab Yağız Kurnaz Balkan 3.sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Yağmur Sıla Sivri ise Balkan 5.'si olarak büyük bir başarıya imza attı.
Osmanelispor kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcularımız, aileleri ve emeği geçen antrenörlerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. " denildi.