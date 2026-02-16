Hollanda, enerji altyapısında büyük bir değişim sürecine girdi. 2G şebekesinin kapatılmasıyla birlikte 2,5 milyon akıllı sayaç işlevini yitirecek. Aynı zamanda analog sayaçların da 2030'a kadar değişmesi zorunluluğu, şebeke operatörlerini yoğun bir operasyon sürecine soktu.

​Hollanda enerji piyasası, teknolojik dönüşümün getirdiği çifte bir sorunla mücadele ediyor. Bir yanda 2012-2020 yılları arasında kurulan 2,5 milyona yakın birinci nesil akıllı sayacın iletişim altyapısı çökerken, diğer yanda 550 bin analog sayacın yeni yasal düzenlemeler kapsamında değiştirilmesi gerekiyor.

​ "AKILLI" SAYAÇLAR 2G İLE BİRLİKTE TARİH OLUYOR

​Dutch Brief’te yer alan habere göre; sorunun temelini, eski nesil akıllı sayaçların kullandığı iletişim teknolojisi oluşturuyor. 1 Ocak 2029 tarihi itibarıyla veri iletimi için GPRS (2G) ağlarını kapatma planı, bu sayaçları "akılsız" hale getirecek.

​Sayaçların fiziksel ömürleri uzun olsa da, kullanılan 1990'lardan kalma iletişim modülleri günümüz teknolojisinin gerisinde kaldı. 2G şebekesini devre dışı kalmasıyla birlikte, bu sayaçlar merkezi sisteme otomatik okuma verisi iletemeyecek.

​ŞEBEKE OPERATÖRLERİNDEN SEFERBERLİK

​Ülkenin önde gelen şebeke operatörlerinden Stedin, yaşanan durumu doğrulayarak, "İlk nesil akıllı sayaçların teknik ömrü sona eriyor ve kullandıkları GPRS sinyali gelecekte ortadan kalkacak" açıklamasını yaptı.

​Bu durum, operatörleri milyonlarca cihazı kısa sürede değiştirmek zorunda bırakan devasa bir lojistik operasyonun içine soktu.

​ANALOG SAYAÇLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

​Akıllı sayaç krizinin yanı sıra, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni Enerji Yasası, kalan tüm analog sayaçların da 2030 yılına kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmesini zorunlu kılıyor. Hollanda, önümüzdeki yıllarda enerji tüketim verilerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyor