İngiltere merkezli turizm acentesi Regen Central, girdiği tasfiye süreci sonrası faaliyetlerini sona erdirdiğini ilan ederek iflasını resmen açıkladı. 13 Ocak 2026 itibarıyla tüm operasyonlarını sonlandıran şirketin iflası, binlerce tatilciyi mağdur etti. Tatilcilerin mevcut rezervasyonlarının tamamı iptal edildi.

Londra merkezli 2009 yılında kurulan şirket; Regen Travels, Oneworld Travels ve One Hajj & Umrah markalarıyla geniş bir hizmet ağına sahipti. İtalya, Bali, Tayland, Dubai ve Suudi Arabistan gibi popüler rotalara paket turlar düzenleyen şirketin iflası İngiliz turizm sektöründeki daralmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

PARA İADESİ YAPILMAYACAK

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından yapılan açıklamada, Regen Central Ltd'nin ATOL lisansını kaybettiği ve 13 Ocak itibarıyla ticari faaliyetlerinin sona erdiği duyuruldu. Şirketin iflası ile tüm uçak ve tatil rezervasyonları geçersiz sayıldı.

Şirketin, müşterilerine para iadesi yapmayacağı duyuruldu. Mağdur tatilcilerin geri ödeme alabilmesi için zorunlu olan devlet destekli koruma mekanizmalarının nasıl işleyeceği araştırılıyor.

ATOL LİSANSI VE KORUMA KAPSAMI DIŞINDAKİLER

CAA yetkilileri, Regen Central’ın ATOL lisansını kaybetmesiyle birçok rezervasyonun güvence kapsamı dışında kaldığını ifade etti. Konaklama ve daha önce "sadece uçuş" (flight-only) için düzenlenen rezervasyonlarının ATOL lisansı altında korunmadığı ortaya çıktı. Mağdur tatilcilerin para iadesi için doğrudan sivil havacılık birimlerine mail ile başvuru yapmaları istendi.

İFLAS DALGASI SÜRÜYOR

Regen Central’ın iflası, İngiltere’deki tur operatörleri arasında son yıllarda yaşanan finansal krizin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2025 yılında Ickenham Travel Group, Great Little Escapes ve Jetline Travel gibi dev firmalar da iflas bayrağını çekmişti.