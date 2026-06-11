Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirileceğini ilan etti. Yatırımcılara yönelik hazırlanan resmi duyuru, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan ilana göre özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar; Ağrı'nın Eleşkirt, Samsun'un Havza ve Aydın'ın Didim ilçelerinde yer alıyor. Toplamda 3 ilde bulunan 4 farklı taşınmaz için ihale süreci başlatılmış oldu.

Son teklifler Ağrı ve Samsun'daki toplam 3 taşınmaz için 30 Haziran'a kadar, Aydın'daki taşınmaz için ise 1 Temmuz'a kadar verilebilecek.

Söz konusu özelleştirme ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf usulüyle teklif alınması ve ardından gerçekleştirilecek görüşmelerle "pazarlık" yöntemiyle yürütülecek.

İhale süreci, pazarlık görüşmelerine katılımı devam eden teklif sahiplerinin yer alacağı açık artırma aşamasıyla nihai sonuca bağlanacak.